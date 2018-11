Business news: progetto ferroviario da un miliardo di dollari in Uruguay, a gennaio 2019 il via ai lavori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dei Trasporti dell'Uruguay, Victor Rossi, ha fissato per l'inizio del 2019 l'avvio della fase esecutiva del progetto della denominata "Ferrovia centrale", una linea di 273 chilometri destinata ad unire la località di Paso de los Toros con il porto di Montevideo. La messa in funzione della "Ferrovia centrale", il cui costo è stato stimato attorno al miliardo di dollari, e la cui durata è prevista intorno ai 36 mesi, è stata affidata ad un consorzio composto da capitali uruguaiani, francesi e spagnoli che fa capo all'impresa locale "Saceem". L'avvio dell'infrastruttura è condizione necessaria per far partire un progetto ancora più rilevante per l'Uruguay: la creazione di una fabbrica di cellulosa della firma finlandese Upm, un investimento da 2,2 miliardi di dollari in grado di dare lavoro a 4000 operai per la costruzione della fabbrica e ad altrettanti impiegati una volta completata. (Abu)