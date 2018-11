Business news: Bm, migranti dal Venezuela potrebbero aiutare la crescita economica colombiana

- Nonostante la dimensione "inattesa" del fenomeno, la Colombia potrebbe trarre nel medio periodo effetti economici positivi dall'ingresso dei migranti venezuelani in fuga dalla crisi economica e sociale denunciata in patria. Lo scrive la Banca mondiale (Bm) in un rapporto sulla migrazione dal Venezuela alla Colombia, commissionato da Bogotà. Un documento nel quale si suggerisce al governo di Ivan Duque di non interrompere gli sforzi per l'accoglienza orientandosi sempre più per strumenti che permettano di far entrare rapidamente i migranti nel mercato del lavoro. "Nonostante gli impatti negativi nel breve periodo, l'evidenza suggerisce che, prendendo le adeguate decisioni politiche, la migrazione ha il potenziale di creare crescita economica in Colombia", recita il rapporto. Secondo la Bm, Bogotà deve comunque rispondere con urgenza, dal momento che "lo scenario futuro più probabile è che la migrazione si manterrà o addirittura aumenterà nei prossimi mesi". (Mec)