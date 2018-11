Business news: ministro Esteri Cile in visita stabilimento Huawei, da dicembre azienda installerà dorsale fibra ottica "Austral"

- Il ministro degli Esteri cileno Roberto Ampuero, ospite in questi giorni del "Chile China Week" in corso a Pechino, si è recato in visita allo stabilimento dell'impresa cinese Huawei. L'azienda, ricorda una nota del ministero, è incaricata di installare la "Fibra Optica Austral", la dorsale di otre 2900 chilometri che connetterà tramite fibra ottica tutto il paese andino. L'infrastruttura "permetterà di connettere la zona australe del Cile con il mondo, attraverso una tecnologia rende possibile la trasmissione istantanea di dati", ha detto Ampuero segnalando la possibilità di sviluppare - tra le altre cose - opportunità per il commercio elettronico e l'educazione a distanza. I lavori dovrebbero essere avviati a dicembre di quest'anno. (Abu)