Gli appuntamenti di domani (2)

- VARIE- Simposio scientifico, organizzato dall'Agenzia Mondiale Antidoping (World Anti-Doping Agency, Wada) e dalla Federazione Medico Sportiva Italiana (Fmsi), dal 5 al 7 novembre, sulle ultime strategie di lotta al doping basate sul passaporto biologico dell'atleta (Athlete Biological Passport, ABP). All’evento parteciperanno oltre 250 delegati, tra i massimi esperti al mondo di questo settore, provenienti da 70 nazioni diverse. E' prevista la partecipazione del residente della Fmsi, Maurizio Casasco, e del Direttore Generale della Wada, Olivier Niggli, del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Giancarlo Giorgetti, del Presidente del Coni, Giovanni Malagò, e del Presidente di Nado Italia, l’organizzazione nazionale antidoping, Leonardo Gallitelli. Presenti, tra gli altri, il Comandante dei Nas Gen. Adelmo Lusi, il Rettore dell'Università degli Studi di Roma “Foro Italico” e Presidente della Federazione Internazionale di Medicina dello Sport, Fabio Pigozzi, il direttore scientifico del Laboratorio Antidoping della Fmsi, Francesco Botrè, e, per la Wada, il responsabile dell’Ufficio Operativo, Frederic Donzé, e il Direttore scientifico, Olivier Rabin.Hotel Parco dei Principi - Via Gerolamo Frescobaldi, 5 (ore 9)- Il Presidente della Federazione Italiana Canottaggio e il Presidente di Primi Elementi Onlus presenteranno, il “Progetto Sport2Feel”.Palazzo delle Federazioni Sportive Nazionali di Viale Tiziano 74 (11.30)- Presentazione della stagione 2018-19 dell’Accademia Filarmonica Romana. E' prevista la partecipazione di Paolo Baratta Presidente dell’Accademia Filarmonica Romana, Andrea Lucchesini Direttore Artistico dell’Accademia Filarmonica Romana, artisti e rappresentanti delle Istituzioni che collaboreranno alla stagione 2018-19 della Filarmonica.Sala Casella, via Flaminia 118 (ore 12)- Conferenza stampa della Fiom Cgil presso la sede nazionale, sulla situazione produttiva e occupazionale negli stabilimenti Fca e Cnhi e sul futuro di Magneti Marelli.Corso Trieste 36 (ore 15)- Tavola Rotonda organizzata da Ance Viterbo ed Ance Lazio “La politica e gli strumenti regionali per il rilancio del settore edile”. E' previsto l'intervento di Domenico Merlani Presidente Ance Lazio Urcel, Andrea Belli Presidente Ance Viterbo, Giovanni Arena Sindaco di Viterbo, Massimiliano Valeriani Assessore Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero della Regione Lazio.Sala Cunicchio della Camera di Commercio di Viterbo, Via Fratelli Rosselli 4 (ore 16) (segue) (Rer)