Business news: presidente Messico, lavori Nuovo aeroporto internazionale avanti fino a fine mio mandato

- Nonostante la decisione del presidente eletto Andres Manuel Lopez Obrador di chiudere definitivamente i cantieri, i lavori per la costruzione del Nuovo aeroporto internazionale di Città del Messico (Naim), andranno avanti fino al 30 novembre, ultimo giorno di mandato del presidente uscente Enrique Pena Nieto. Lo ha detto lo stesso capo dello stato segnalando che rispetterà le decisioni che vorrà prendere il governo entrante. "Durante l'attuale amministrazione non si realizzerà nessuna modifica né agli appalti né all'esecuzione del progetto", ha spiegato Pena Nieto citato da tutti i media nazionali. Lo stop ai canieri di una infrastruttura che il governo attuale ritiene cruciale per il futuro del comparto, è stato deciso sulla base di una contestata consultazione popolare tenuta nel corso del fine settimana. Il presidente ha comunque avvertito dei rischi economici legati alla decisione. "Se si mantiene la decisione di cancellare il lavoro, il prossimo governo dovrà ottenere entrate fiscali aggiuntive per soddisfare i suoi obblighi, il che significa, presumibilmente, l'aumeto di alcune imposte come ad esempio le tariffe aeroportuarie", ha detto. (Mec)