Business news: Argentina, nuovo via libera ad esportazioni gas verso il Cile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La firma argentina del settore petrolifero Pan American Energy (Pae) è stata autorizzata dal governo argentino ad effettuare esportazioni di gas naturale verso il Cile per un volume pari a 1,3 milioni di metri cubici giornalieri. Lo afferma un comunicato ufficiale della segreteria dell'Energia (ex ministero), nel quale si sottolinea che si tratta di combustibile proveniente dai giacimenti "Aguada San Roque" e "Lindero Atravesado" che possiede la firma argentina nel bacino di Vaca Muerta, nella provincia di Neuquen. L'operazione di importazione verrà gestita nel versante transandino dalla compagnia cilena Colbún S.A. fino a completare un totale massimo di 275,6 milioni di metri cubici di gas. Il somministro di gas, secondo quanto prevede l'accordo bilaterale tra i governi cileno ed argentino, potrà essere interrotto nel caso dovesse prevalere un'esigenza del mercato interno. Da parte sua Pan american (impresa di proprietà della famiglia Bulgheroni ma con una partecipazione azionaria anche dell'inglese British Petroleum) dovrà informare mensilmente al governo argentino i volumi esportati, mentre l'autorizzazione potrebbe annullarsi automaticamente nel caso non venga registrata nessuna vendita nei prossimi 45 giorni, segnala il comunicato. (Abu)