Maltempo: Leodori, bene sì del governo a nostra proposta stop tasse e emergenza per Lazio

- “Siamo soddisfatti per le risposte fornite dal governo al nostro appello di sospendere le tasse e la riscossione delle cartelle per cittadini e imprese colpiti duramente dal maltempo”. Lo scrive in un comunicato il presidente del Consiglio regionale del Lazio Daniele Leodori in merito alla risposta del governo Conte sull’ipotesi di sospensione degli obblighi fiscali e della riscossione per i cittadini e le imprese che hanno subito danni rilevanti dalla calamità naturale di questi giorni.“Il presidente Conte, inoltre, ha annunciato che il Lazio sarà compreso per lo stato di emergenza nel prossimo Consiglio dei ministri così da fornire i primi interventi a sostegno – aggiunge Leodori - di alcuni territori della nostra regione e in modo particolare dell’area Pontina. Ci auguriamo che si proceda nel più breve tempo possibile senza inciampi e rinvii per rispetto di centinaia di famiglie e imprese che sono finite in un vero e proprio incubo". (Com)