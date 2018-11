Siria: viceministro Esteri Damasco, pronti a collaborare con nuovo inviato Onu a patto che si allontani dai “metodi del suo predecessore”

- Il governo siriano è pronto a collaborare con il nuovo inviato Onu per la Siria, Geir Pedersen, "a patto che si allontani dai metodi del suo predecessore". Lo ha dichiarato il viceministro degli Esteri siriano, Fayzal Moqdad al quotidiano “Al Watan”. Il diplomatico norvegese, che entrerà in carica alla fine di novembre, è il quarto negoziatore scelto dalle Nazioni Unite per trovare una soluzione pacifica al conflitto in corso dal 2011. Pedersen succederà all’italo-svedese Staffan de Mistura. Il viceministro degli esteri siriano ha sottolineato che la Siria collaborerà con il nuovo inviato Onu, come ha fatto con i suoi tre predecessori, ma "a condizione di evitare i metodi utilizzati da de Mistura”. Yahya al Aridi, portavoce della Commissione per i negoziati siriani, che rappresenta i principali gruppi di opposizione, ha affermato che il cambio di inviato avrà un impatto limitato sul destino della Siria: "Quest'uomo ha un’ esperienza va dall'Iraq al Libano e alle Nazioni Unite. Speriamo che sia più saldo e che chiami immediatamente le cose con il loro nome ", ha detto Aridi citato dai media internazionali.(Res)