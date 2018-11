Gli appuntamenti di domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani.COMUNEl'assessore all'Urbanistica, Verde e Agricoltura Pierfrancesco Maran partecipa alla messa in commemorazione dei caduti di Precotto presso la Chiesa Santa Maria Maddalena. A seguire, viene inaugurato il Monumento ai Caduti di Gorla e Precotto, riqualificato dall'Amministrazione e ricollocato ad aprile nell’area originale ai Giardini della Maddalena, vicino alla Chiesa.via Tremelloni (ore 10.00)L'assessore Urbanistica, Verde e Agricoltura Pierfrancesco Maran sigla, con il Parco Agricolo Sud Milano, insieme ai Comuni di Peschiera Borromeo, Segrate e al Parco Nord, un Protocollo d'Intesa per la creazione di un sistema continuo di parchi urbani: dall'Idroscalo al Parco Forlanini in direzione di Milano e a Est dell'Idroscalo in direzione dei quartieri San Felice e San Bovio. Alla firma del Protocollo saranno presenti: Michela Palestra, presidente del Parco Agricolo Sud Milano; Caterina Molinari, Sindaco di Peschiera Borromeo; Paolo Micheli, Sindaco di Segrate: Roberto Cornelli, presidente del Parco Nord Milano.Città metropolitana di Milano, Sala Giunta di Palazzo Isimbardi, Via Vivaio 1 (ore 12.30)Gli assessori Laura Galimberti (Educazione) e Pierfrancesco Majorino (Politiche sociali).intervengono alla presentazione del programma della settimana “Milano città aperta e plurale, trasformazioni sociali e urbane” nell'ambito della quinta edizione di “Milanosifastoria”.Urban Center, Galleria Vittorio Emanuele II 11/12 (ore 14.30)Si riunisce il Consiglio comunale. il programma dei lavori prevede: Approvazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) e Approvazione delle modifiche all’art. 1, commi 3 e 4, art. 4, comma 2, art. 6, commi 2 e 4, e art. 19, comma 1, dello Statuto dell’Ente Parco delle Groane a seguito della Legge Regione Lombardia del 28 dicembre 2017 n. 39.Palazzo Marino, Piazza della Scala,2 (Ore 16.30)REGIONEIl Presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi e il direttore dell'Ufficio di Milano del Parlamento europeo Bruno Marasà intervengono alla presentazione di #STAVOLTAVOTO, una campagna di sensibilizzazione per le elezioni europee.Palazzo Pirelli, Via Fabio Filzi, 22 (Sala Pirelli) (Ore10.30)Il Vice Presidente del Consiglio regionale Carlo Borghetti (PD) prende parte al Seminario nazionale EPALE su “_Sviluppare e valorizzare lo spirito di imprenditorialità” che offre una panoramica sulle politiche europee che incentivano lo sviluppo della competenza imprenditoriale, mettendo in evidenza i punti di forza e le criticitàPalazzo Pirelli, Belvedere Jannacci, via Fabio Filzi, 22 (ore 14.30)Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana illustra, in una conferenza stampa con gli assessori interessati, i principali provvedimenti approvati dalla Giunta.Palazzo Lombardia, Piazza Città di Lombardia, 1 Sala stampa - Ingresso N1, 11°piano. (ore 16.45)VARIEA Palazzo Isimbardi il Parco Agricolo Sud Milano sigla, insieme ai Comuni di Milano, Peschiera Borromeo e Segrate e al Parco Nord, un Protocollo d'Intesa per la creazione di un sistema continuo di parchi urbani: dall'Idroscalo al Parco Forlanini in direzione di Milano e a Est dell'Idroscalo in direzione dei quartieri San Felice e San Bovio. Alla firma del Protocollo saranno presenti: Michela Palestra, presidente del Parco Agricolo Sud Milano; Pierfrancesco Maran, assessore Urbanistica, Verde e Agricoltura del Comune di Milano; Caterina Molinari, Sindaco di Peschiera Borromeo; Paolo Micheli, Sindaco di Segrate: Roberto Cornelli, presidente del Parco Nord Milano.Città metropolitana di Milano, Sala Giunta di Palazzo Isimbardi, Via Vivaio 1 (ore 12.30)Presentazione del libro “Ecologia del desiderio. Curare il pianeta senza rinunce" di Antonio CianciulloVilla Necchi Campiglio, Via Mozart, 14 ( ore 18.00)Presentazione, riservata alla stampa, delle novità discografiche dirette dal M° Chailly in occasione dei 40 anni dal debutto al Teatro alla Scala e dall'inizio della collaborazione con DECCATeatro Alla Scala, ridotto dei Palchi Arturo Toscanini (ore 18.00)Il basso russo Ildar Abdrazakov in recital da Stradella a RachmaninovTeatro alla Scala (ore 20.00)MONZAL'assessore allo Sport e Giovani di Regione Lombardia Martina Cambiaghi interviene alla conferenza stampa di presentazione dello spettacolo di solidarietà con Max Pisu 'Ridendo di petto'.Ospedale San Gerardo, via Pergolesi, 33 – Monza Villa Serena - Sala Rossa, 3° Piano (ore 11.00)(Rem)