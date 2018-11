Maltempo: 160 interventi vvf, tratto Appia chiuso per caduta alberi

- Dalle 8 di stamane alle 20 di questa sera i Vigili del Fuoco di Roma hanno effettuato circa 160 interventi con almeno altri 35 in attesa, per caduta alberi o rimozione di rami, coperture di tetti e pali pericolanti. Gli interventi sono stati effettuati praticamente in tutta la città e provincia. Secondo quanto riferito, è stato momentaneamente chiuso un tratto della via Appia nuova all'altezza di via dei Laghi, subito dopo l'aeroporto di Ciampino direzione Albano, per caduta alberi alto fusto. Si registra traffico fortemente rallentato. (Rer)