Romania: Turcan (Pnl), ex premier Ciolos potrebbe essere più utile in attività opposizione contro governo Psd

- Il principale contributo che l’ex premier Dacian Ciolos potrebbe dare al lavoro dell’opposizione in Romania è quello di smetterla di attaccare le altre formazioni politiche che combattono ogni giorno contro il Partito socialdemocratico (Psd). Lo ha dichiarato oggi il capogruppo del Partito nazionale liberale (Pnl) alla Camera di Bucarest, Raluca Turcan, ripresa dall’agenzia “Agerpres”. “Il principale contributo che Ciolos potrebbe avere sull’azione dell’opposizione è quello di presentare finalmente i documenti del partito che ha promesso in passato, e di smetterla di attaccare le altre formazioni che si battono ogni giorno contro Dragnea e per difendere la democrazia in Romania”, ha affermato Turcan.(Rob)