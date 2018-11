Business news: fusione tra Embraer e Boeing, futuro ministro Difesa Brasile chiede dettagli su accordo

- Il generale Augusto Heleno, futuro ministro della Difesa del governo brasiliano del presidente eletto, Jair Bolsonaro, ha dichiarato che chiederà i dettagli dell'operazione di fusione tra il costruttore di aeromobili brasiliano Embraer e il gigante aerospaziale statunitense Boeing. "Dobbiamo vedere i dettagli di questo accordo, e l'accordo deve essere favorevole. Ci deve essere qualcosa di vantaggioso per il paese", ha dichiarato Heleno, "questo governo non può prendere nessuna decisione a riguardo, perché termina il suo mandato il 31 dicembre". Tuttavia, i negoziati tra Boeing e Embraer procedono da mesi, e l'accordo, di fatto, potrebbe essere firmato entro la fine di quest'anno, durante il mandato dell'attuale presidente Michel Temer. Nondimeno, il ministro della Difesa, generale Joaquim Silva e Luna, ha dichiarato che l'operazione verrà illustrata nei dettagli alla squadra di transizione del nuovo governo. Secondo Silva e Luna, l'operazione sarà presentata al presidente eletto per cercare di concretizzarla il prima possibile. (Brb)