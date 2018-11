Business news: analisti, crescita Pil Brasile oltre il 3 per cento nel 2019 se nuovo governo farà riforme

- Secondo diversi analisti del mercato finanziario, il prodotto interno lordo (Pil) brasiliano potrebbe tornare a crescere più del 3 per cento nel 2019 se il nuovo governo del presidente eletto, Jair Bolsonaro, riuscirà ad approvare le riforme strutturali di cui il paese ha bisogno, principalmente quella della previdenza sociale. Lo riporta il quotidiano brasiliano "O Estado de S.Paulo", che ha intervistato una serie di importanti analisti economici. Secondo questi ultimi, i dubbi sul possibile successo del nuovo capo dello Stato nell'approvazione delle riforme risiedono nella sua capacità di ottenere l'appoggio necessario al Congresso nazionale e da parte della società, nel momento in cui dovrà approvare riforme impopolari. Attualmente, le previsioni di crescita per il Pil del prossimo anno, sono tra il 2 per cento e il 2,5 per cento. Una previsione che coincide con la mediana del mercato, indicata dal Bollettino Focus della Banca centrale del Brasile, che indica una crescita per il 2019 del 2,49 per cento. (Brb)