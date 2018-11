Sri Lanka: presidente convoca parlamento per il 14, in agenda possibile fiducia a primo ministro Rajapaksa

- Il presidente dello Sri Lanka, Maithripala Sirisena, ha deciso di riconvocare il parlamento per il prossimo 14 novembre, ponendo così fine a una sospensione nata in seguito a una severa crisi istituzionale. Un allarme nato con la nomina a primo ministro dell'ex uomo forte Mahinda Rajapaksa. Il timore è che la decisione possa far deragliare i modesti progressi nel processo di riconciliazione nazionale, dopo la guerra con la minoranza etnica Tamil costata la vita a decine di migliaia di persone, e conclusasi proprio quando Rajapaksa era presidente. Il 14 novembre, riferisce un decreto presidenziale rilanciato dai media internazionali, l'Assemblea potrà esprimersi sulla mozione di sfiducia a Rajapaska. L'opposizione interna e buona parte della comunità internazionale avevano negli ultimi giorni sollecitato il presidente a convocare il prima possibile il parlamento per mettere fine alla crisi. (segue) (Inn)