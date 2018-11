Gli appuntamenti di domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani:COMUNE- Il sindaco di Roma Virginia Raggi partecipa alla seconda tappa del viaggio didattico formativo “Roma Città della Memoria: Leggi Razziali, Deportazione, Shoah, Resistenza, Liberazione”, durante la quale sono previsti momenti commemorativi e la deposizione di una corona di fiori presso il “Muro della Morte”.Visita al campo di concentramento di Birkenau (ore 9)Visita al campo di concentramento di Auschwitz I e al Museo Memoriale di Auschwitz-Birkenau (ore 14)- L'assessora alle Infrastrutture Margherita Gatta partecipa al seminario "Canada-Italy Roundtable on Smart Grid & Smart Cities".Ambasciata del Canada - Villa Grazioli, Via Salaria 234 (ore 9.30)- L’assessora alla Sostenibilità Ambientale di Roma Capitale Pinuccia Montanari interviene al convegno “Satyagraha: nonviolenza e verità, le forze del bene comune” dell’Unione Induista italiana.Sala Capitolare di Santa Maria Sopra Minerva, Senato della Repubblica, Piazza della Minerva 38 (ore 9.30)- Il Vicesindaco con la delega alla Crescita culturale Luca Bergamo partecipa alla Cerimonia di avvicendamento nella carica di Capo di Stato Maggiore della Difesa.Aeroporto “C. Raiti” Ciampino, Via Appia Nuova 1651 (10.30)- L’assessora alla Sostenibilità Ambientale di Roma Capitale Pinuccia Montanari partecipa al convegno “Nulla si butta e tutto si riusa” di LegaCoop.Palazzo Merulana, Via Merulana 121 (ore 10.30)- L'assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini Daniele Frongia interviene alla cerimonia di premiazione del Santa Lucia basket in carrozzina per la vittoria in Euroleague 3.Piccola Protomoteca, Campidoglio (ore 15)REGIONE- L’Assessore alla Sanità e all'Integrazione Socio-Sanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato e il Direttore Generale della Asl di Rieti Marinella D’Innocenzo inaugurano la nuova postazione radiologica del PASS di Amatrice, dotata di un sistema di teleradiologia protetto.Posto di Assistenza Socio Sanitaria, Amatrice - area Opera DonMinozzi (ore 10)– Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti incontra il Prefetto di Latina e la Protezione civile per fare il punto sull’emergenza dettata dal maltempo.Prefettura di Latina, in piazza della Libertà, 48, Latina (11.30) (segue) (Rer)