Business news: Panama, paese ospiterà edizione 2019 del foro imprenditoriale Cina-America latina

- Si terrà a Panama la XIII edizione del vertice imprenditoriale Cina-America latina e Caraibi (Cina-Lac), foro per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ecomomica ra le due regioni. L'annuncio è stato dato nel corso dell'edizione 2018 del Cina-Lac, in svogimento in questi giorni a Zhuhai, nella provincia cinese del Guandong. Ogni anno l'evento viene organizzato in una delle due sponde dell'oceano e l'edizione 2019 si inserisce nella nuova fase dei rapporti tra Panama e Cina. A giugno del 2017 infatti il paese centroamericano ha aperto le relazioni con Pechino, rompendo quelle esistenti con Taiwan. La candidatura del paese del canale ad ospitare i lavori era stata presentata nel corso dell'XII edizione, tenuta a dicembre 2017 a Montevideo, Uruguay. (Mec)