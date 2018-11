Business news: Cile firma accordo con Cina per adesione a iniziativa Nuova via della seta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cile aderisce all'iniziativa Belt and road (Bri, Nuova via della Seta), l'ambizioso progetto del governo cinese di rafforzamento dei commerci internazionali. Il ministro degli Esteri Roperto Ampuero, in visita in questi giorni a Pechino, ha infatti dato seguito all'annuncio fatto nei giorni scorsi dal presidente Sebastian Pinera, firmando il relativo accordo di cooperazione bilaterale. "Siamo contenti perché questa iniziativa ci permette di entrare in una nuova tappa di cooperazione bilaterale", ha detto Ampuero in una nota nella quale si ricorda che il Cile ha intrapreso un importante processo di modernizzazione, e che ha bisogno di investimenti e finanziamenti in infrastrutture - tra le altre cose -, di strade, porti, ponti, ferrovie". (Abu)