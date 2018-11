Turchia: presidente Erdogan lancia avvertimento a compagnie petrolifere su esplorazioni al largo di Cipro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha lanciato oggi un avvertimento alle compagnie petrolifere internazionali sulle conseguenze relative alle esplorazioni alla ricerca di idrocarburi al largo di Cipro. In un intervento pronunciato durante il varo di una nuova nave da guerra, Erdogan ha definito “pirati” le compagnie petrolifere che stanno attualmente conducendo esplorazioni nell’area di Cipro, osservando che meritano “lo stesso trattamento” dei nemici di Ankara in Siria. Secondo Erdogan, lo sfruttamento delle risorse del Mediterraneo orientale che sta escludendo Ankara è "inaccettabile". “Come non abbiamo tollerato i terroristi in Siria, non lasceremo il terreno ai pirati” nel Mediterraneo, ha dichiarato Erdogan durante la messa in servizio del TCG Burgazada, il terzo tipo di nave da guerra costruita in Turchia nel quadro del suo vasto programma di equipaggiamento militare (Milgem). (segue) (Tua)