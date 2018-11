Business news: programma assistenza finanziaria ad Argentina, Fmi invia prima tranche da 5,6 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha inviato il primo esborso da 5,631 miliardi di dollari nel quadro dello "Stand By agreement" (Sba) approvato dal direttorio dell'organismo in chiusura della scorsa settimana. Con l'arrivo della prima tranche del programma di assistenza, le riserve della Banca centrale argentina (Bcra) sono automaticamente lievitate a 54,042 miliardi di dollari, segnala un comunicato ufficiale dell'entità monetaria. L'ammontare totale dell'accordo ascende a 56,3 miliardi di dollari dei quali 5,7 miliardi sono stati resi disponibili immediatamente, mentre altri 7,7 miliardi verranno depositati a dicembre e un'ultima quota da 11 miliardi a marzo del 2019. Fino ad oggi, segnala il quotidiano "Ambito Financiero", gli ingressi in divisa statunitense sono corrisposti a 9 miliardi di dollari di emissioni di buoni sul mercato internazionale ad inizio anno, più altri 15 miliardi di dollari immessi sempre dal Fondo monetario ad inizio giugno con la ratifica del primo accordo Sba poi rafforzato su richiesta del governo argentino. (Abu)