Business news: Cile, governo annuncia appalto internazionale per rete ferroviaria Santiago-Valparaiso

- Il presidente cileno Sebastian Pinera ha annunciato che il governo prevede di indire entro il 2019 un appalto internazionale per la costruzione di una nuova ferrovia che unirà Santiago con Valparaiso. Lo ha fatto nel quadro della presentazione di un Piano di sviluppo per l'omonima regione di Valparaiso che include diversi progetti di investimento. "Sarà una linea con utilizzazione mista, sia per le merci che per i passeggeri e prevede una estensione fino al porto di San Antonio", ha annunciato il presidente, che ha chiarito quindi che spera "di poter indire per questo progetto una licitazione internazionale l'anno prossimo". "Sappiamo che ci sono progetti già presentati da imprese private" ha aggiunto Pinera in riferimento ad una proposta del consorzio misto cileno-cinese "Tvs" per una linea ad alta velocità, "ma abbiamo deciso di indire un appalto pubblico, aperto e trasparente attraverso il Sistema di concessioni del ministero dei Lavori pubblici". Su questo punto il presidente cileno ha precisato che il gabinetto "si è riunito ore ed ore e che si sta avanzando rapidamente negli studi di prefattibilità". (Abu)