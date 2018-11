Business news: Messico, Fitch conferma rating a "BBB+" ma outlook passa da stabile a negativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia di ratings Fitch ha tagliato a “negativo” da “stabile” l’outlook per la tenuta creditiza del Messico, su cui il rating è rimasto pari a “BBB+”. In una nota rilanciata da tutti i media nazionali, l'agenzia segnala che il declassamento riflette il "peggioramento nel bilancio dei rischi" e le incertezze sulle politiche del governo entrante. Il prossimo 1 dicembre il paese nordamericano celebra l'insediamento del presidente eletto Andres Manuel Lopez Obrador, e l'agenzia avverte che alcune delle promesse fatte in campagna elettorale dal partito ora di maggioranza (il Movimento di rigenerazione nazionale, Morena), difficilmente possano essere comprese nel bilancio del 2019. Tra queste, Ficth comprende la promessa di un piano di sostanziale aumento delle pensioni. (Mec)