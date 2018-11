Business news: Argentina, da Fmi giudizio positivo su avvio politiche risanamento fiscale e stabilità monetaria

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) valuta positivamente l'applicazione delle politiche macroeconomiche, monetaria e fiscale, fin qui applicate dal governo di Mauricio Macri alla luce del nuovo accordo su un programma di assistenza finanziaria da 56,3 miliardi di dollari. "Siamo fiduciosi sul fatto che l'applicazione sostenuta nel tempo delle politiche intraprese (ancora monetaria e austerità fiscale) e l'appoggio della comunità internazionale rendono sostenibile il programma", ha dichiarato il portavoce dell'organismo di credito internazionale con sede a Washington, Gerry Rice, nel corso di una conferenza stampa. "Questo permetterà all'Argentina di recuperare la stabilità macroeconomica e di sfruttare il suo potenziale economico per il beneficio di tutti gli argentini, ciò che rappresenta chiaramente l'obiettivo del programma", ha aggiunto Rice, che ha quindi annunciato che tra due settimane si recherà nuovamente a Buenos Aires una missione di esperti incaricati di monitorare il rispetto dei termini dell'accordo ed i suoi risultati. L'Fmi giudica positivamente inoltre l'approvazione in prima lettura nella Camera dei deputati della Finanziaria per il 2019, principale strumento del governo per l'applicazione delle politiche di austerità e risanamento concordate con l'organismo. "Riteniamo che questo rafforzerà il programma economico argentino, genererà maggiore fiducia e stabilizzerà l'economia", ha aggiunto Rice. (Abu)