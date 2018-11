Maltempo: allagamento in via Collatina, chiuso tratto strada

- Le pattuglie del V Gruppo della Polizia locale di Roma Capitale sono intervenute in via Collatina dove a causa di un allagamento per piogge consistenti, dalle 16 circa si è resa necessaria la chiusura di un tratto di via Collatina da via Longoni a via Capranesi. (Rer)