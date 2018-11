Ama: Pli, sciopero con emergenza maltempo? Intervenga prefetto

- "E' assurdo che in una situazione di emergenza legata al maltempo i sindacati blocchino la raccolta rifiuti per 24 ore. Le dinamiche dell'Ama, per mantenere la quale i cittadini romani pagano tasse consistenti, non possono paralizzare la Capitale. Se il sindaco Virginia Raggi non ha avuto argomenti persuasivi con i sindacati occorre un intervento del Prefetto Basilone che metta al riparo la mobilità e la salute dei romani." Lo dichiara in una nota Francesco Pasquali, segretario regionale del Partito Liberale, in merito allo sciopero annunciato dalle sigle Fit-Cisl, Filt Cgil e Fiadel di Roma e del Lazio.(Com)