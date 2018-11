Energia: emiratina Adnoc aumenterà produzione petrolifera a 4 milioni di barili al giorno entro 2020

- La compagnia energetica emiratina Adnoc aumenterà la propria capacità di produzione petrolifera a 4 milioni di barili al giorno entro il 2020, cifra che salirà a 5 milioni di barili nel 2030. È quanto emerge dalla nuova strategia integrata di Adnoc approvata oggi dal Supremo consiglio petrolifero (Spc) dell’emirato di Abu Dhabi. L’Spc ha approvato oggi anche il piano per gli investimenti di capitale tra il 2019 e il 2023, secondo quanto riferisce Adnoc in una nota. Il Supremo consiglio ha approvato investimenti fino a 132,33 miliardi di dollari in capex (spese in conto capitale) per sostenere il piano di crescita quinquennale di Adnoc, ha annunciato il principe ereditario di Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed, che ha diretto la riunione dell'Spc, in un messaggio sul suo profilo Twitter. Nella strategia di Adnoc è previsto un aumento della produzione di gas che consentirà agli Emirati Arabi Uniti di raggiungere l'autosufficienza, con l'obiettivo di passare potenzialmente da paese importatore ad esportatore netto di gas naturale. (segue) (Res)