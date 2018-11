Energia: emiratina Adnoc aumenterà produzione petrolifera a 4 milioni di barili al giorno entro 2020 (2)

- Sempre oggi l’Spc ha anche annunciato nuove scoperte di petrolio per circa 1 miliardo di barili e di gas naturale per un totale di 15 mila miliardi di piedi cubici standard. "La strategia per il gas sosterrà la produzione di Gnl (gas naturale liquefatto) fino al 2040 e consentirà ad Adnoc di cogliere le opportunità di crescita di Gnl e gas per il settore chimico”, ha dichiarato la società in una nota. Con la nuova strategia, Adnoc svilupperà i progetti a gas Hail, Ghasha e Dalma, che dovrebbe produrre fino a 1,5 miliardi di piedi cubici di gas al giorno. Adnoc sbloccherà anche altre fonti di gas, comprese riserve di gas non convenzionali, e la società continuerà con le sue attività di esplorazione. "I notevoli investimenti che realizzeremo, nello sviluppo di nuovi giacimenti non sviluppati, riserve di gas e risorse non convenzionali, garantiranno la possibilità di soddisfare in modo competitivo la crescente domanda degli Emirati Arabi Uniti per la produzione di energia e l'uso industriale", ha dichiarato l'amministratore delegato di Adnoc, Sultan al Jaber. Gli Emirati Arabi Uniti sono uno dei principali produttori dell’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio con una produzione di circa 3 milioni di barili di petrolio al giorno e pianificano di aumentare la propria capacità di produzione di petrolio a 3,5 milioni di barili entro la fine del 2018. (Res)