Incendio Villa San Pietro: Santa Famiglia eroga esami e consulenze anestesiologiche senza costi aggiuntivi

- "La casa di cura Santa Famiglia pronta a dare una mano all'ospedale San Pietro, evacuato in seguito all'incendio. Le puerpere e le donne in attesa di partorire sono state accolte dalla struttura di via de' Gracchi, eccellenza dell'Ostetricia e Ginecologia, che si è resa disponibile ad erogare senza costi aggiuntivi gli esami e le consulenze anestesiologiche riconosciute dal San Pietro". Lo comunica in una nota la casa di cura Santa Famiglia. (Com)