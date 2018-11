Romania: premier Dancila in Oman, presentato piano governativo per rafforzamento cooperazione

- Il governo della Romania è impegnato a rafforzare la cooperazione con il Sultanato dell’Oman. Lo ha ribadito oggi il premier romeno Viorica Dancila, nel corso dell’incontro con il vice primo ministro omanita Sayyid Fahd bin Mahmoud al Said, come riferisce l’agenzia di stampa “Agerpres”. Dancila si trova in visita nei paesi del Golfo, per presentare i programmi di espansione della cooperazione bilaterale delineati dall’esecutivo di Bucarest. Durante l’incontro con il vicepremier dell’Oman, Dancila ha sottolineato i risultati positivi negli scambi economici registrati negli ultimi anni. In merito alla possibile crescita nelle relazioni bilaterali, il primo ministro romeno ha in particolare menzionato la possibilità di migliorare le modalità di cooperazione nei settori dell’agricoltura, del turismo, delle infrastrutture, dell’istruzione, della cultura, della sanità, della ricerca e innovazione, presentando al contempo la Romania come una destinazione attraente per gli investimenti, grazie alle riforme legislative approvate di recente nel paese. (Rob)