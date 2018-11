Brasile: Sergio Moro nel governo Bolsonaro, lascio la toga come Falcone

- Sergio Moro, il magistrato protagonista delle clamorose inchieste contro la corruzione in Brasile, ha rivelato che la decisione di accettare l'incarico di ministro della Giustizia nel governo di Jair Bolsonaro è stata ispirata dalla mossa con cui Giovanni Falcone scelse di abbandonare la toga. Lo riferisce il quotidiano "Folha de S. Paulo" riportando la lettera che Moro ha inviato alla Associazione dei giudici federali del Brasile (Ajufe). Quella di lasciare le aule di giustizia per assumere l'incarico politico è stata una decisione "molto difficile, ma ponderata" scrive Moro segnalando che a Brasilia, dal 1 gennaio in avanti, si dedicherà principalmente ad affrontare "la corruzione e la criminalità organizzata". "Mi ricordo del giudice Falcone, molto migliore di me, che dopo essere riuscito ad eliminare l'impunità di Cosa Nostra, ha deciso di lasciare Palermo e andare a Roma, lasciando la toga per divenire direttore degli affari penali del ministero di Giustizia". Un incarico dove "in poco tempo" ha fatto grandi cose, scrive il magistrato in procinto di lasciare il tribunale di Curitiba. "Se ho fortuna, potrò anche io fare qualcosa di importante". Presentando la missiva, la testata brasiliana definisce Falcone il magistrato di "Mani pulite". (segue) (Brb)