Brasile: Sergio Moro nel governo Bolsonaro, lascio la toga come Falcone (3)

- Moro avrà a disposizione competenze molto rafforzate, riassume il quotidiano "O Globo". L'idea è che di allestire una struttura che agisca in modo coordinato nel contrasto alla criminalità organizzata, con particolare attenzione alla corruzione e al riciclaggio di denaro. Moro avrà carta bianca per creare la squadra e definire la strategia. Di più, il magistrato inizierà a partecipare alle riunioni dei passaggi di potere tra il governo uscente e quello entrante, che iniziano la settimana prossima. Secondo quanto riferisce la testata, Moro avrebbe trasmesso a persone a lui vicine la convinzione di portare avanti una forte agenda anti corruzione, tale da consolidare i progressi fatti negli ultimi anni - per evitare passi indietro - e di rilanciare un altro importante capitolo, quello della lotta al traffico di droghe. (segue) (Brb)