Brasile: Sergio Moro nel governo Bolsonaro, lascio la toga come Falcone (4)

- Nello specifico, il ministero della Giustizia verrà fuso con quello della Sicurezza, dicastero voluto dal presidente uscente Michel Temer. Sotto la responsabilità diretta di Moro finiscono diversi organismi che agiscono per contrastare il crimine, come la Polizia federale, la Polizia stradale federale, la Forza nazionale - un coordinamento di diversi corpi di sicurezza -, nonché diversi dipartimenti: il penitenziario, quello sulla politica per le droghe, la Segreteria giustizia, che gestisce il caso dei rifugiate e il recupero dei denari fatti espatriare illegalmente e la commissione Amnistia, che vigila sui casi di violazioni dei diritti umani nella Dittatura militare. Inoltre, alla Giustizia andrà anche il controllo dell'organismo che agisce per la difesa della concorrenza, e di una parte dell'agenzia che lotta contro il riciclaggio di denaro. (segue) (Brb)