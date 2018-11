Brasile: Sergio Moro nel governo Bolsonaro, lascio la toga come Falcone (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La causa che ha portato Lula in prigione ruotava attorno a un appartamento a tre piani (triplex) situato nella città costiera di Guarujà. Secondo Moro, l'appartamento sarebbe stato dato a Lula dall'impresa edile Oas, come anticipo di una tangente da 2,2 milioni di dollari per avere garanzie su importanti contratti nella compagnia statale petrolifera Petrobras e in altre opere pubbliche. La sentenza d'appello, comminata il 7 aprile, sanciva il primo stop sostanziale alle aspirazioni di Lula di ripresentarsi alle presidenziali di questo ottobre, in omaggio a una norma della legge elettorale brasiliana denominata "Fedina Pulita". (segue) (Brb)