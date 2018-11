Maltempo: domani Zingaretti incontra a Latina prefetto e protezione civile

- "Dopo la ricognizione di ieri dell'assessore all’agricoltura Enrica Onorati, domani, lunedì 5 novembre, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti si recherà a Latina. Alle 11.30 è previsto un incontro in prefettura con il Prefetto Maria Rosa Trio e con la protezione civile per fare il punto sull'emergenza dettata dal maltempo; in particolare, verranno verificate esigenze e interventi di assistenza per dare risposte immediate e per elaborare un piano per la rinascita dei territori e dell'economia". Lo comunica in una nota l’ufficio stampa della Regione Lazio (Com)