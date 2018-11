Turchia: presidente Erdogan lancia avvertimento a compagnie petrolifere su esplorazioni al largo di Cipro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente "è assolutamente inaccettabile usurpare le risorse naturali del Mediterraneo orientale escludendo la Turchia e la Repubblica turca di Cipro Nord”. La Repubblica di Cipro è membro dell'Unione europea e in questi anni ha avviato esplorazioni nella Zona economica esclusiva sottoscrivendo contratti Eni, Total ed ExxonMobil. Tuttavia Ankara, le cui truppe hanno invaso nel 1974 la parte settentrionale dell’isola denominata dal 1983 Repubblica Turca di Cipro del Nord, ha chiesto la sospensione di tutte le esplorazioni da parte del governo greco-cipriota, finché non verrà trovata una soluzione alla divisione di Cipro. (Tua)