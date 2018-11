Maltempo: Buschini (Pd), Governo sospenda riscossione tasse in aree flagellate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In un momento così drammatico, con numerose zone flagellate dal maltempo, credo sia doveroso un atto di serietà da parte del governo gialloverde che con un apposito decreto deve sospendere la riscossione delle tasse e delle cartelle dell'Agenzia delle Entrate nelle aree del Lazio devastate dagli eventi naturali. Come Regione ci siamo immediatamente attivati nel richiedere lo Stato di calamità: ora aspettiamo risposte concrete da parte del Governo. Condivido dunque la posizione espressa dal Presidente del Consiglio regionale Leodori. Il tempo dei selfie e delle facili soluzioni in passato prospettate dai banchi dell'opposizione è terminato: i cittadini aspettano provvedimenti assolutamente necessari vista l'entità dei danni subiti". Lo dichiara in una nota il Capogruppo Pd Lazio Mauro Buschini. (Com)