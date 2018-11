Polonia: affonda nave nel Mar Baltico, tratti in salvo tutti i passeggeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nave polacca è affondata nel Mar Baltico, ma tutte e 19 le persone che erano a bordo sono state tratte in salvo. Lo ha reso noto il Servizio di ricerca e salvataggio marittimo della Polonia, ripreso dai media locali. “Nella serata di sabato, la nave Mietus è affondata. Si tratta di una imbarcazione che effettua viaggi commerciali, trasportando i passeggeri nelle aree di pesca”, ha spiegato il portavoce del Servizio di salvataggio polacco, Rafal Goetsk. Non sono ancora note le cause dell’incidente. Tutte le persone a bordo della nave sono state soccorse dalle autorità danesi, grazie alla partecipazione di due vascelli e tre elicotteri di salvataggio, ha aggiunto Goetsk.(Res)