Croazia-Cina: premier Plenkovic incontra presidente Xi Jinping, ribadita volontà Zagabria di aumentare scambi bilaterali

- Il premier croato Andrej Plenkovic ha incontrato il presidente cinese Xi Jinping, alla vigilia dell’Esposizione internazionale per l’import che si tiene in Cina. Lo ha riferito lo stesso Plenkovic tramite il proprio profilo Twitter. Il capo del governo croato ha ribadito come il messaggio di Zagabria sia quello di proseguire verso un rafforzamento delle relazioni economiche e politiche, aumentando il volume degli scambi bilaterali e attraendo sempre più investimenti dai partner cinesi. Plenkovic si trova in visita a Shanghai, dove ha incontrato anche il sindaco Ying Yong, con cui hai potuto effettuare un tour della città e in particolare il ponte di 36 chilometri sulla baia di Hangzhou, costruito dalla China Road and Bridge Corportation (Crbc), che si è aggiudicata anche la gara per il ponte di Peljesac, in Croazia. (Zac)