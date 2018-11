Venezuela: Maduro, dal 2019 cinque milioni di dollari all'anno da riserve aurifere

- Il presidente del Venezuela Nicolas Maduro ha annunciato che dal 2019 lo stato potrà contare sull'ingresso di cinque milioni di dollari annuali per l'incasso della vendita delle riserve auree. Un patrimonio che verrà ulteriormente valorizzato con la certificazione di 32 miniere nella zona dell'Orinoco. "Il Venezuela si profila come la seconda riserva aurifera più grande del mondo", ha detto il capo dello stato nel corso di una riunione di lavoro con la squadra economica del governo. Le riserve che Caracas si accinge a certificare insistono sull'Arco minero dell'Orinoco, un'area di quasi 112 mila chilometri quadrati, il 12,2 per cento del territorio nazionale, riassume il quotidiano "El Universal". Secondo studi ufficiali il bacino dispone - tra le altre risorse - di 7000 tonnellate di oro, rame, diamante, ferro e bauxite. "Disporremo di una potenza di entrate favolosa. Abbiamo mercati internazionali molto consolidati. L'oro rafforza le riserve internazionali e le finanze nazionali destinato allo sviluppo", ha detto il capo dello stato. (Brb)