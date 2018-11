Panama: presidente Varela domani a Shanghai per inaugurazione China International Import Expo

- Il presidente di Panama Juan Carlos Varela sarà da domani a Shanghai per inaugurare il padiglione del paese centroamericano China International Import Expo (Ciie). Si tratta della prima tappa di una missione internazionale che lo terrà nel paese asiatico fino al 10 novembre. Varela ha fatto sapere che partirà con al seguito una "folta delegazione" governativa e con un numero "importante di imprese", anche se - sottolinea il quotidiano "la Prensa" - non vengono riportati altri dettagli. Il presidente panamense si era recato in Cina già nel novembre 2017, pochi mesi dopo aver aperto le relazioni diplomatiche con Pechino. In quell'occasione celebrò l'apertura dell'ambasciata nella capitale e del consolato a Shanghai. La comitiva dell'epoca formata da 47 imprenditori, molti dei quali pagarono il viaggio di tasca loro. (segue) (Mec)