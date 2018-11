Panama: presidente Varela domani a Shanghai per inaugurazione China International Import Expo (3)

- Con Pechino il paese centroamericano è impegnato in un nuovo - il terzo - round di negoziati per la stesura di un Trattato di libero commercio. L'ambizione delle parti, a quasi un anno e mezzo dall'apertura delle relazioni bilaterali, quella di segnare progressi significativi in capitoli come barriere commerciali, procedimenti doganali, semplificazione delle procedure commerciali, nonché sui diritti legati alle proprietà intellettuali e al commercio elettronico. La seconda tornata di colloqui, tenuta a Pechino dal 20 al 24 agosto, aveva permesso di compiere "notevoli passi avanti" sul tema riguardante la protezione "effettiva e rapida del mercato panamense dinanzi a casi di importazioni a basso prezzo", segnala una nota del ministero del Commercio e dell'industria panamense. Le parti hanno anche stabilito che Panama possa conservare "sovranità" in tema di misure sanitarie e fitosanitarie, "con la possibilità di rivedere e ritirare qualsiasi importazione che non soddisfi i parametri legali nazionali. (segue) (Mec)