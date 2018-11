Panama: presidente Varela domani a Shanghai per inaugurazione China International Import Expo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo dati forniti dal ministro del Commercio panamense, Augusto Arosemena, attualmente la Cina occupa la terza posizione come destinazione delle esportazioni nazionale con oltre 42 milioni di dollari nel 2017. L'auspicio è che con il Tlc il gigante asiatico "aumenterà significativamente" quella cifra. Il governo panamense ragiona sulla possibilità di esportare in Cina innanzitutto prodotti come cibo, caffè, frutta, cacao e frutti di mare. Arosemena aveva esaltato la imponente dimensione del mercato cinese, dicendosi "fiducioso" di poter "fare una trattativa con la Repubblica popolare cinese che ci consenta di aprire il mercato e ricevere investimenti stranieri". Secondo il ministro, nel primo trimestre di quest'anno le esportazioni di Panama verso la Cina sono cresciute del 10 per cento rispetto allo scorso anno. Panama spera in particolare di attirare investimenti cinesi per le sue opere infrastrutturali. (segue) (Mec)