Panama: presidente Varela domani a Shanghai per inaugurazione China International Import Expo (8)

- I media locali segnalano che Varela, prossimo alla scadenza del suo mandato, è il terzo capo di stato che ha fatto più viaggi all'estero nella storia democratica del paese. Dall'inizio del suo governo, nel luglio del 2014, è partito 58 volte. Solo nel 2018 Varela ha effettuato 14 trasferte, per partecipare a eventi multilaterali importanti, come l'VIII vertice delle Americhe tenuto a Lima in Aprile, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite di fine settembre a new York ma anche l'esordio della nazionale di calcio al mondiali di Russia in giugno. Varela è stato inoltre in diverse capitali regionali e due volte ospite del Vaticano. (Mec)