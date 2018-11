4 novembre: Meloni, vergogna non onorare sacrificio soldati della grande guerra

- "100 anni fa gli Eroi della Patria vinsero la guerra donando libertà e sovranità al popolo italiano, Fratelli d'Italia oggi gli rende omaggio ricordando che un popolo è sovrano quando controlla le reti e le infrastrutture strategiche: Autostrade è uno dei simboli della svendita della nostra sovranità attuata negli ultimi decenni". Così il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni che questa mattina è intervenuta all'iniziativa simbolica che si è svolta di fronte alla sede di Autostrade, per trattare il tema "autostrade e infrastrutture sovrane", nell'ambito della mobilitazione nazionale organizzata da Fratelli d'Italia "Non passa lo straniero", in occasione del 4 novembre, anniversario della vittoria della Grande Guerra. Nel corso della mobilitazione è stato srotolato un tricolore di 80 metri. (segue) (xcol2)