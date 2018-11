4 novembre: Meloni, vergogna non onorare sacrificio soldati della grande guerra (2)

- "Più di 600mila soldati - ha aggiunto Meloni - sono morti nelle trincee della Prima Guerra Mondiale per consegnare all'Italia sovranità e libertà. È una vergogna che a cento anni di distanza non si ritenga di dover onorare adeguatamente quel sacrificio. Le istituzioni non hanno fatto quasi nulla: niente alla Camera, niente al Senato, niente Roma Capitale. Il Presidente della Repubblica è stato a Redipuglia con un monumento quasi chiuso. Molti dei monumenti italiani sono stati chiusi e la consideriamo una vergogna così come vergognoso è che Fratelli d'Italia sia stato l'unico partito italiano a ritenere di dover celebrare questa giornata". Meloni ha sottolineato, inoltre, che "Fratelli d'Italia ha organizzato tante iniziative per rendere omaggio a quel sacrificio compiuto in nome della libertà e della sovranità. Per noi una Nazione è libera e sovrana quando controlla le sue infrastrutture strategiche, quando non consente che ci siano zone franche in mano alla criminalità, quando tutela i suoi prodotti e difende le sue aziende. Sono tanti - ha concluso - i tricolori che su tutto il territorio nazionale stiamo portando in questi luoghi simbolo, per dire: oggi come ieri non passa lo straniero". All'evento, tra gli altri, hanno partecipato anche il capogruppo di Fdi in Assemblea Capitolina Andrea De Priamo e il capogruppo di Fdi in consiglio regionale alla Pisana Fabrizio Ghera. (xcol2)