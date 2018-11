Decreto sicurezza: Meloni, Fd'I voterà a favore del provvedimento

- "Fratelli d'Italia voterà per approvare il decreto sicurezza, perché noi ci siamo sempre quando si tratta di contrastare l'immigrazione irregolare e di difendere la sicurezza dei cittadini". Così il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, a margine dell'iniziativa simbolica che si è svolta di fronte alla sede di Autostrade, nell'ambito della mobilitazione nazionale organizzata da Fratelli d'Italia "Non passa lo straniero", in occasione del 4 novembre, anniversario della vittoria della Grande Guerra. "Tuttavia, - ha aggiunto Meloni - siamo rimasti male delle proposte che sono state bocciate o che sono state dichiarate inammissibili: dalla richiesta di sgombero di tutti i campi rom abusivi entro il 2019 fino alla proposta di inserire nel nostro ordinamento il reato di integralismo islamico per combattere il fondamentalismo. Sono - ha concluso Meloni - proposte qualificanti e chiederemo di discuterle ancora. In ogni caso i nostri voti ci sono". (xcol2)