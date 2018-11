Difesa: ministro ucraino Poltorak incontra omologo turco Aker, focus su cooperazione militare e sicurezza regionale

- Il ministro della Difesa dell’Ucraina Stepan Poltorak ha incontrato a Istanbul l’omologo turco Hulusi Akar, con cui ha discusso della cooperazione militare per migliorare la dinamica di sicurezza nella regione del Mar Nero. Come riferisce l’agenzia di stampa “Interfax Ucraina”, l’incontro fra i due ministri è avvenuto nell’ambito della sessione intergovernativa fra gli esecutivi di Kiev e Ankara. “Durante l’incontro, abbiamo discusso in merito al rafforzamento della sicurezza nella regione del Mar Nero e delle prospettive attuali e future dello sviluppo della cooperazione militare fra Ucraina e Turchia”, ha affermato Poltorak. (segue) (Res)