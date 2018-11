Difesa: ministro ucraino Poltorak incontra omologo turco Aker, focus su cooperazione militare e sicurezza regionale (2)

- Il Parlamento europeo ha adottato a fine ottobre una risoluzione in cui si chiede ai paesi membri Ue di estendere le misure restrittive contro Mosca qualora le tensioni fra Russia e Ucraina nel Mar d’Azov dovessero aumentare. Viene inoltre richiesto di istituire un inviato speciale Ue per la Crimea e il Donbass, che abbia responsabilità anche sul Mar d’Azov. “Credo che coloro che hanno sostenuto la risoluzione non sappiano dove si trovi il Mar d’Azov e quale sia il suo status, ovvero di come sia differente da quello dell’Oceano Atlantico o del Mar Mediterraneo”, ha spiegato Chizhov, a Verona per il Forum economico eurasiatico. Come rilevato dal rappresentante russo, lo status del Mar d’Azov è regolato da un accordo del 2013 fra Kiev e Mosca: “si tratta di acque interne, e i geografi lo considerano come un estuario del fiume Don”. (segue) (Res)