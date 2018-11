Difesa: ministro ucraino Poltorak incontra omologo turco Aker, focus su cooperazione militare e sicurezza regionale (3)

- Il presidente ucraino Petro Poroshenko ha accolto con favore la mozione presentata al Parlamento europeo in merito alla situazione di sicurezza nel Mar d’Azov. “Ringrazio i deputati europei per chiedere nuove sanzioni mirate, a causa delle azioni aggressive della Russia nel Mar d’Azov e nello Stretto di Kerch. Spero nell’attuazione pratica di queste iniziative da parte delle istituzioni Ue e dei paesi membri dell’Unione europea”, ha scritto il presidente ucraino. In base ad una mozione presentata nel Parlamento Ue sulla situazione nel Mar d’Azov, si chiede di seguire con maggiore attenzione l’evoluzione della situazione di sicurezza nell'area, "visto il crescente potenziale di conflitto alle porte dell’Europa, con evidenti e ampie implicazioni di sicurezza per l’Ue e i suoi paesi membri”. In tale contesto, il Parlamento europeo dovrebbe considerare la possibilità di nominare un inviato speciale dell’Ue per la Crimea e la regione del Donbass, “le cui responsabilità andrebbero a coprire anche il Mar d’Azov”. (segue) (Res)