Difesa: ministro ucraino Poltorak incontra omologo turco Aker, focus su cooperazione militare e sicurezza regionale (4)

- Poroshenko ha reso operativo il decreto del Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa di Kiev del 12 ottobre in merito alle misure da intraprendere nelle acque del Mar Nero, del Mar d’Azov e nello stretto di Kerch. In precedenza, il governo di Kiev ha annunciato l'intenzione di creare una base navale nel Mar d'Azov. "La creazione di una base navale ucraina ne Mar d'Azov metterà pressione sulla Russia e la porterà a fare concessioni, anche sulla questione di Crimea", ha dichiarato il generale ucraino Vasily Bogdan alla rivista online ucraina "Obozrevatel". Kiev, secondo l'esperto militare, è in grado di creare una tale infrastruttura sul Mare d'Azov. (segue) (Res)