Difesa: ministro ucraino Poltorak incontra omologo turco Aker, focus su cooperazione militare e sicurezza regionale (6)

- Secondo le autorità ucraine, la creazione di una base militare nel Mar d'Azov servirà a creare "condizioni favorevoli" per contrastare "l'aggressione russa" nell'area. Il presidente ucraino Poroshenko ha dato istruzioni al ministero della Difesa e allo Stato maggiore per prendere misure volte a contrastare "le provocazioni" russe relative al blocco dell'ingresso di navi nei porti ucraini del Mar d'Azov. Anche il ministero delle Infrastrutture di Kiev ha sviluppato una serie di misure in risposta a queste azioni da parte di Mosca. In precedenza, lo Stato maggiore delle Forze armate dell'Ucraina ha annunciato la decisione di rafforzare il raggruppamento di truppe nella direzione di Azov. "In risposta alle azioni aggressive della Federazione russa nel Mare d'Azov, con la decisione dello Stato maggiore delle Forze armate dell'Ucraina (Afu), il raggruppamento delle Forze armate che comprende quelle di terra, è stato rafforzato nella direzione di Azov", ha dichiarato il comandante delle forze armate di terra, Sergej Popko. Queste misure sono prese per "assicurare il pieno controllo della situazione nella regione", nonché per "sostenere le azioni del gruppo navale" e "garantire una difesa affidabile della costa", ha aggiunto il comandante. (Res)